『イエロースポット 12年 700ml 46度 アイルランド シングル ポット スチル アイリッシュ ウイスキー ギフト プレゼント(5011007024475)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 02時 56分に出品され03月07日 02時 56分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 新ミドルトン蒸留所のピュア・ポットスチル原酒をアメリカのバーボン樽、スペインのシェリー樽とマラガ樽の３つの樽で熟成。

マラガ樽の影響でエキゾチックな甘さが付与されています。



タイプ：シングルポットスチルアイリッシュウイスキー

産地：アイルランド

製造元：ミッチェル＆サン社



※実際のボトルとデザインやヴィンテージが異なる場合がございます。