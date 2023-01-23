『イエロースポット 12年 700ml 46度 アイルランド シングル ポット スチル アイリッシュ ウイスキー ギフト プレゼント(5011007024475)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 02時 56分に出品され03月07日 02時 56分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新ミドルトン蒸留所のピュア・ポットスチル原酒をアメリカのバーボン樽、スペインのシェリー樽とマラガ樽の３つの樽で熟成。
マラガ樽の影響でエキゾチックな甘さが付与されています。
タイプ：シングルポットスチルアイリッシュウイスキー
産地：アイルランド
製造元：ミッチェル＆サン社
※実際のボトルとデザインやヴィンテージが異なる場合がございます。
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落札価格7924円
737 入札履歴
終了
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