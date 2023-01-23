『DANTON × Ray BEAMS / 別注 モッサ ノーカラー ダウンコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 19時 54分に出品され03月25日 19時 54分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTON × Ray BEAMS / 別注 モッサ ノーカラー ダウンコート



ダントン、レイビームス別注のノーカラーダウンコートです。



素材の特性上繊維付着がしやすく、毛羽立ちやダウンの毛が飛び出しやすいです。若干の着用感もあります。

カラーがネイビーなので目立ちやすいという難点もあります。ですが、特に目立った傷なくまだまだ着用いただけると思います！

シルエットがとてもかわいいです(^^)



以上をご了承いただける方にご購入頂きたいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTON

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ダウンコート