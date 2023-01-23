『TATRAS コクーン ネイビーダウンロングコート 美品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 12時 56分に出品され05月03日 12時 56分に終了予定です。即決価格は36,708円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TATRAS コクーン ネイビーダウンロングコート 美品



購入場所：ルミネ新宿

状態：ツーシーズン着用しましたが、ドライクリーニングに出してから丁寧に保管をしているため、多少の使用感はありますが美品です。

サイズ：2（Mサイズ相当）

色：ネイビー

素材：ダウン90%フェザー10%



その他：コクーン 型でウエスト部分はスッキリラインですが、丈の部分は左右に絞りがついておりワンピースのように着られる珍しい形のダウンロングコートです。

襟も、取り外し可能なリアルファーがついています。ボリュームもあり、外側だけではなく、首全体を囲っているのでマフラー入らずでとても暖かいです。



探しに探した珍しいスッキリ着られるラインのダウンロングコートなのでぜひたくさん着てください。



大事に着用していたので、大きな傷や汚れはありませんが、写真をご確認いただき、中古品であることをご理解いただいた上でご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS

コクーン



ネイビーダウンロングコート 美品