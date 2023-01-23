『WILD THINGS × JUN MIKAMI /Shell Coat【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 07時 17分に出品され04月28日 07時 17分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■新品タグ付き・未使用■

＊定価：￥66,000

＊COLOR：カモフラージュ

＊MATERIAL：ポリエステル１００％

＊SIZE：FREE

身幅 78cm 袖丈 78cm 着丈 111cm

※最後の4枚が実物写真になります。



■ITEM INFO■

防風性があり、吸湿性・通気性に優れたシェル素材を用いたアウターです。単体での着用はもちろん、別売りの2-WTシェルパデットコートと重ねて着用できる仕様となっています。また、2021AWのダウンジャケットをライナーとしてセットすることも可能です。

カラー...グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジュンミカミ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ WILD

THINGS

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JUN

MIKAMI

/Shell

Coat