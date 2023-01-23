『貴重初期版光沢美。 ザ・ノースフェイス ダウン ヌプシ エメラルド グリーン 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 01時 28分に出品され05月06日 01時 28分に終了予定です。即決価格は19,450円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 貴重初期版光沢美。 ザ・ノースフェイス ダウン ヌプシ エメラルド グリーン 黒













低反発顔負けとはこの事。

ふっかふかでさらっさらで癒しを与えられる。

この代表名作のヌプシで魅力体感して頂きたい。









岩田剛典 様 山下智久 様 三浦翔平 様 など

多数のLEGEND著名人や芸能人モデルから愛される THE NORTH FACEの廃盤ダウンジャケットを出品です。









早い者勝ちとさせて頂きます。



お気に召して、よろしければ

即購入、頂いて構いません。



他の商品とのおまとめ買いが

お買い得になっております。







インスタstreet著名雑誌で話題に。







※着用回数5回



※サイズ USA L 着丈68身幅58肩幅58



※目立つ傷や汚れ 特になし



※ 購入先 公式西武池袋店舗







不動で爆発大人気の株式会社ゴールドウィン社の

THE NORTH FACEのフルジップ スタンド ダウンジャケット DIABLO DOWN JKT 700フィル。







希少カラーである BLACK 黒 emerald エメラルド GREEN グリーン の切り替えボディ〇







速乾性のある生地が水分を表面に移動させて蒸発させます。耐久性のある撥水加工により、軽い湿気から保護します。700フィルのダウンを使用し、保温性に優れた一着。





ダウン75％ 羽毛25％ナイロン100％

このハイエンドモデル機能の通り本格の保温性と高い防風性を追求した肌寒い都会や登山やキャンプなどの冒険アウトドアでもしっかりと対策してくれます。







裾にはサイズ調整出来るドローコード付きの万能構築。







前後の象徴的企業ロゴも公式刺繍刻印。







極め付けには、大量のダウンが入り、触れば解る圧倒的な保温性に優れる豪華高機能高品質。

とても魅力的な1品です。







この冬のお洒落コーディネートにいかがでしょうか。





男女共に

ですので大活躍するモデルをおすすめです☆







商品購入後の商品に関するメッセージも全力で

ご対応させて頂きます。







よろしくお願い申し上げます。





バルトロ リアビュー supreme 入手困難 N231 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 貴重初期版光沢美。

ザ・ノースフェイス

ダウン

ヌプシ

エメラルド

グリーン

黒