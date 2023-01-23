『ラルディーニ チェスターコート ネイビー LARDINI ウール 44【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 16時 50分に出品され03月28日 16時 50分に終了予定です。即決価格は21,464円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【美品】ラルディーニ LARDINIのウール

チェスターコート アウター スーツ です。

M S

〜商品の説明〜

【ブランド】

ラルディーニ LARDINI



【カラー】

ネイビー 紺色（系）

（※照明やお使いのモニターの設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。）



【サイズ】44 （詳しくは実寸をご覧ください。）

平置き実寸（約）

着丈：約88cm

肩幅：約41cm

身幅 : 約46cm

袖丈 : 約58cm

（※あくまで素人採寸になりますので多少の誤差がある場合がございます）

実寸表記ですが若干の誤差が生じる場合がございます。サイズ、素材、状態等、ご不明な点がございましましたら、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。





【発送について】

基本的にらくらくメルカリ便です。

(追跡番号、一部保証付)

場合によってはゆうゆうメルカリ便にも対応致します。

コンパクトに綺麗に折り畳んでの圧縮発送になりますので

畳ジワにご了承ください。



※注意事項※

神経質な方は入札をお控えください。あくまで一度人の手に渡った物になりますので、神経質な方や完品をお求めの方はご遠慮ください。

古着衣料品ですので、わずかなほつれ・見落としのシミ、保存時の折ジワ等は予めご了承下さい



不明点はご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ラルディーニ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラルディーニ

チェスターコート

ネイビー

LARDINI

ウール

44