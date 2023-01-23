『【美品】希少グレー 象印 加湿器 スチーム式 フィルター不要EE-DD35-HA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 16分に出品され03月17日 20時 16分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年製



去年購入です。



目立つ傷や汚れなく非常に綺麗です。



本体と電源コードとなります。



グレーは希少です。



象印 加湿器 スチーム式 蒸気式 フィルター不要 お手入れ簡単 グレー EE-DD35-HA



象印 ZOJIRUSHI EE-DD35-HA [スチーム式加湿器 木造6畳/プレハブ10畳まで タンク3.0L グレー]



お手入れ簡単「フィルター不要」＆「広口容器」

ポットと同じ構造を採用する事でフィルターが無く、フッ素加工の広口容器でお手入れが簡単です。給水もポットのようにふたを開けて注ぐだけです。



デュアルセンサーが湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」

「湿度センサー」「室温センサー」のWセンサーが快適な湿度を自動コントロール。「高め」「標準」「ひかえめ」の3段階選択できます。



使いたい時間分だけ給水できる「水位線」付き

水位線の表示に合わせて給水すると、使用時間の調整ができます。



就寝時に便利な長時間加湿「連続加湿約8時間」

室温20℃で満水時に連続「強」コースで運転した場合。



湿度モニター

「低湿」「適湿」「高湿」とお部屋の状態がランプで確認できます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし