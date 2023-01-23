『NIKE フリース プルオーバー フーディ パーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 49分に出品され03月31日 21時 49分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ナイキ BB フリース シーズナル プルオーバー

フーディ スウェットパーカー トレーナー

メンズ レディース オーバーサイズ

コラボ 前ポケット ゆるだぼ



MENS PULLOVER HOODIE NIKE SPORTSWEAR





オンライン購入後、室内にて1回着用

洗濯して保管していたものです。

とても肌触りのよい素材です。



ピンク



XLサイズ:着丈(後襟下~裾)約77cm 身幅(脇下〜脇下)約63cm



商品説明 サイト引用↓

ナイキ スポーツウェア プルオーバー パーカーは、柔らかいコットン素材を使用。Nikeのアーティスト・イン・レジデンス (A.I.R.) であり、ベルリンのタトゥーおよびグラフィティアーティストでもあるルゴシスがデザインした、大胆なグラフィックがあしらわれています。特長柔らかいフリースで暖かく快適。ルゴシスによって生み出されたユニークなグラフィック。商品の詳細ゆったりと楽に着用できるスタンダードフィットドローコード付きフード男女問わず着用可能なユニセックスデザイン洗濯機洗い可能ナイキ スポーツウェア メンズ プルオーバー パーカーCK2992-674 (ピンク)CK2992-100 (ホワイト)NIKE SPORTSWEAR MENS PULL-OVER HOODIE



カラー···ピンク

袖丈···長袖

タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NIKE

フリース プルオーバー フーディ パーカー