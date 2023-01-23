『モンクレール ダウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 17時 05分に出品され03月19日 17時 05分に終了予定です。即決価格は8,986円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 過去にasicsより発売されたモンクレールのメンズダウンジャケットです





型番SMQ133



【サイズ】

胸囲94

身長170



【素材】

表地：ポリエステル

裏地：ナイロン

中綿：ダウン70% フェザー20% ファイバー10%

袖部：ポリエステル100%



【色】

外側：グレージュ

内側：水色（天色）



【詳細】

頂き物で自宅保管していましたが自分にはサイズが小さく着る機会がないので出品します

使いやすい色なので軽く羽織るだけでもサマになると思います

またモンクレールの旧ロゴが通好みで個人的にオススメポイントです

目立つ汚れもなくダウンも弾力がありますのでまだまだお使いいただけると思います

クリーニング済ですが、年代物になりますのでご理解の上ご購入くださいませ







#MONCLER

#ビンテージ

#レトロ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール ダウン