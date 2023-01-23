『【華やか♪】 HERMES 《ローブ・レジェール》 スカーフ 140【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 30分に出品され03月04日 23時 30分に終了予定です。即決価格は71,298円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···シルク



カラー···ブルー《

エルメス・

140

シルクツイル

絹 100%

ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）



エルメスの代表作のひとつであるカレ 90。力強い美しさとカリスマ的なフェミニティを描いたこのカレは、あらゆる自由を象徴しています。解き放たれた感情と唯一無二のしぐさ、そしてまだ見ぬ物語とともに、進化し続けるエルメスのクリエーションです。



フランス製

デザイナー ディミトリ・リバルチェンコ

サイズ：135×136cm | このカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【華やか♪】

HERMES

《ローブ・レジェール》

スカーフ

140