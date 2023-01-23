『未使用【ザラ】防水 防風 フード付 フェザー40％ ダック ダウン コート XS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 13時 57分に出品され05月06日 13時 57分に終了予定です。即決価格は11,225円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品／仕様





キルティング加工が施されたボリュームのあるシルエット。上質なフェザーとダックダウンを贅沢に使った、見た目も軽やかなZARAのコートです。同じデザインを数多く作らないブランドのため、出回る数が少なく希少性の高いお品です。※LGスタイラーにて除菌リフレッシュ・スチームクリーニング済みです。





ユニセックス（男女兼用）： -



裏地： あり

伸縮性： なし

開閉： ファスナー

ポケット： 外×2（スナップボタン付き）

付属品： なし

備考： フード取り外し不可









●素材／着用シーズン



素材： タグのお写真をご覧ください。

着用シーズン： 秋冬









●サイズ（約・cm）



[ XS ]

着丈： 83

身幅： 62.5

肩幅： 45

袖丈： 59.5

裄丈： 85

備考：



※素人採寸のため、若干の誤差がある場合がございます。









●状態



未使用、タグ付きの商品です。（保管時に極僅かな小傷・擦れ・薄汚れなどができてしまっている場合もありますので新品同様を求める方は、ご購入をお控えください。）



※見落としもあるかもしれませんので神経質な方、完璧を求める方、中古品へのご理解が難しい方は、ご購入をお控えください。









●カラー／系統



アイボリー白



※光の加減により実際の色味と誤差がある場合がございます。









●梱包／配送



極力厚みを抑えた発送のため畳みじわはご了承ください。











#6pRレディース【_ZARA_】



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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用【ザラ】防水

防風

フード付

フェザー40％

ダック

ダウン

コート

XS