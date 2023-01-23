『snow peak Recycled Light Down Jacket L【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 00時 48分に出品され04月09日 00時 48分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Snow Peak / スノーピーク



JK-22AU00504BK



Snow Peak - Recycled Light Down Jacket



サイズL

肩幅···52cm 身幅···64cm

袖丈···68cm 着丈···76cm



カラー

ブラック



状態

未使用品（室内での試着のみ） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: スノーピーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ snow

peak

Recycled

Light

Down

Jacket

L