『ソニアリキエルリバーシブル ヒョウ柄 ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 05時 40分に出品され04月06日 05時 40分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

このダウンジャケットはリバーシブルデザインで、黒とヒョウ柄の両面を楽しむことができます。シーンに応じて異なるスタイルを演出できます。ソニアバイソニアリキエルのダウンジャケットです。



形は少しAラインになっていて可愛いです。



サイズ 38(9号)



目立った傷はありません。



【機能性】

ダウン素材により、保温性が高く、寒い季節でも快適に過ごせます。



- 色: 黒

- ボタンの数: 5

- 表地デザイン: ヒョウ柄



サイズ 38(9号)



目立った傷はありません。



個人保管のため、ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ソニアバイソニアリキエル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ソニアリキエルリバーシブル

ヒョウ柄

ダウンジャケット