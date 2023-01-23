『コルピエロ ロングコート レディース 34 チェスター カシミヤ混 ウール 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 03時 32分に出品され03月23日 03時 32分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Col Pierrot(コル ピエロ)

ESTNATION(エストネーション)



ロング丈のチェスターコートです。



カシミヤ混の生地で暖かく、ブラックなので色々なものと合わせやすくおすすめです。



カラー…ブラック 黒





サイズ表記は34。



身幅…50cm

着丈…110cm



※平置き採寸、素人のため多少の誤差があるかもしれません。





右袖が形が崩れています。(画像10枚目)



着用していたものなので使用感あります。





used品・自宅保管品になります。



小さく折り畳んでの発送になりますので、ご理解いただける方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: コルピエロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ コルピエロ ロングコート レディース 34 チェスター カシミヤ混 ウール 黒