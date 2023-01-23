『FOG essentials ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 07時 54分に出品され03月17日 07時 54分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このダウンジャケットは、シンプルでスタイリッシュな黒色が特徴です。ジッパー付きのハイネックデザインで、寒い季節でも暖かさを保ちます。



【素材】

高品質なダウン素材が使用されており、軽量でありながら優れた保温性を提供します。アウターとしての機能性も兼ね備えています。



【用途】

カジュアルな日常使いからアウトドア活動まで幅広く活躍します。シンプルなデザインは、様々なスタイルに合わせやすく、コーディネートの幅を広げます。



ご覧いただきありがとうございます。

かなりサイズ大きめでMサイズでも厳しかったです。

178で大きかったので、180以上のガタイいい人にオススメします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エフオージーエッセンシャルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FOG

essentials ダウンジャケット