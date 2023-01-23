『EPIC(エピック) WINDSTOPPER® Down Jacket Lサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 29分に出品され03月07日 05時 29分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EPIC(エピック) WINDSTOPPER® PRODUCTS BY GORE-TEX LABS Side Zip Hooded Tech Down Jacket【+phenix】



サイズ:LARGE

カラー:ブラック



表地にはWINDSTOPPER®を搭載した程よくマッットでしなやかなポリエステル素材100%の素材を採用。詰め物は600～650フィルパワーの良質なダウンを80%、フェザー20%を採用。



1年間使用しました。

大きなダメージはありません。

右前ポケットの中の白布にインクのような跡はあります。



トラブル防止の為神経質な方や中古が苦手な方はご購入前によくご検討ください。古着であることをご理解ください。

小さく畳んで発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EPIC(エピック)

WINDSTOPPER®

Down

Jacket

Lサイズ