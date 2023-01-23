『スタンドカラーコート ABAHOUSE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 20時 56分に出品され04月08日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 柄・デザイン···無地



カラー···ネイビー(裏地はブラック系)



素材···ウール



サイズを間違えたため出品です。

182cm79kgのため着れなかったです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アバハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ スタンドカラーコート ABAHOUSE