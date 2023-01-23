『nontack755様専用【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 06時 39分に出品され03月06日 06時 39分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ELLEalt



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○アイテム

Mackintosh マッキントッシュ キルティングコート コーデュロイ ゴム引きコート ステンカラーコート バルマカーンコート ロングコート 38 M スコットランド 刻印ボタン ロゴボタン

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定価：77,000円

生産国：イギリス 英国 スコットランド



※記載のない撮影用のハンガー小物は付属しておりません。



○サイズ

36サイズ（Sサイズ相当）

肩幅 42cm

身幅 49cm

着丈 78cm

袖丈 60cm



※UK Sサイズ表記のため日本人のMサイズ相当です



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

袖部分に若干の擦れがありますが、

目立ったシミや汚れもなく、まだまだ快適にお使いいただけるアイテムです！



※古着ですので多少の汚れや傷はございますのでご理解ある方のみご購入ください。



○カラー

ネイビー 紺



※写真の撮影環境やお使いの端末で、現物と色味が異なる場合があります。



○素材

本体

ナイロン99%

ポリウレタン1%

中綿

ポリエステル100%

裏側

ポリエステル100%

コーデュロイ部分

コットン100%



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。(その場合は取り引きメッセージにてご連絡致します)



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

質問などあればお気軽にコメントまで！



全て一点物の古着です。売り切れ次第終了となります。



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#ELLEalt



管理番号：11-480-151004 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nontack755様専用