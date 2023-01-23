『【定価】29,590円 GASTON LUGA GL X NIKON【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 10時 42分に出品され04月17日 10時 42分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



GL×Nikon カメラコンパートメント付き防水バッグパックでございます。



デザインや機能に一目惚れしてカメラバッグ用に8月ごろに購入したのですが、カメラのサイズに合わずに泣く泣く出品でございます。



タグなどは取ってしまいましたが、保管しておりましたので念のためお付けいたします。



ペット飼っておりません。

タバコ吸っておりません。



今はどこのお店も売り切れているお品物のようです。

この機会によろしくお願いいたします。



何かわからないことがございましたら気軽にお問い合わせください



下記、オンラインより引用



【定価】29,590円



【アイテム】

GASTON LUGA（ガストンルーガ)

GL X NIKON バックパック リュック カメラバッグ



【サイズ】

62.5 x 29 x 14cm (ロールなし)

46 x 29 x 14cm(ロールあり)



【カラー】

黒 ブラック



【状態】

新品未使用(開封済み)



【説明】

防水定格 16000 mmの環境にやさしい防水素材

取り外し、仕切りをお好みで変更可能なインナーホルダー付き

クッション性と通気性のある背中のサポート

11‐14インチまでのノートPC収納





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