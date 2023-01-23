『ロレックス高級木製時計ディスプレイボックス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 10時 28分に出品され03月27日 10時 28分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 海外並行輸入品

即購入ＯＫ

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商品概要

このロレックスの純正時計ディスプレイケースは、ロレックスの店舗や展示用として使用される公式の商品であり、イギリスから新品で取り寄せられました。ノベルティグッズは別の会社で製造されていますが、公式の商品であるため、レアなアイテムとなっています。



ケースは一度開封され、イギリスから輸入された商品ですが、未使用品となります。最大10個の時計を収納できるスエードの裏地付きコンパートメントがあります。



仕上げは、ベニヤの豊かな色を引き出し、フランスやイタリアで一般的に使用される家具の製造プロセスが採用されています。このディスプレイケースは、ロレックスの時計を美しく保管するための高品質なアイテムです。



時計のコレクションの収納に優れていますし大きすぎない作りで気品がありやはりロレックスのブランド力が強いアイテムです。



♥ご両親、友人へのプレゼント

また、時計だけではなく宝箱にもなりますので色々な使い方ができると思います。

サイズ：縦20cm×横26cm×高さ8cm



1マスの大きさ：4.3cm×8.5cm×3.5㎝



★商品状態

新品未使用

♡ご納得されてからのご購入でお願いします



♡細かい事や完璧をお望みの方はご購入をお控えください



♡簡単ではありますが消毒と梱包の際は手袋マスクを着用しています



♡他のフリマサービスさんも同時出品しております為、変動する事がありますのでご了承ください



♡ペット、喫煙者はおりません



♡気に入ってもらえたら嬉しいです

ご購入者様とのご縁を楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたしますヾ(≧▽≦*)o

素材···ガラス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ ロレックス高級木製時計ディスプレイボックス