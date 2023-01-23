『BARMAIN★90sVINTAGE★レザージャケット★バルマン★定価50万円【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 21時 18分に出品され03月22日 21時 18分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24800円即決★



BARMAINの90sVINTAGEのレザージャケットです★



Vogueなどの雑誌にも掲載されているフランスのラグジュアリーブランドで、レザージャケットやレザーコートなどのコレクションで世界的に有名なデザイナーズブランドです★



90年代に展開されたビンテージアイテムのレザージャケットで、バルマンのビンテージウェアの中でも人気の高いアイテムです★



ブラウンカラーのラムレザー（羊革）でできたスタンドカラータイプのレザージャケットで、ゆったりとしたシルエットや色合いの綺麗なデザインになっています★



合わせはブラウンカラーのくるみ釦とジップの比翼仕立てになっています★



ウエストにはポケットが付いています★



前身頃には色合いや柄の違うレザーがストライプ状にデザインされています★



中はサテン裏地になっていて、左右にジップポケットがあり着やすくて使いやすくなってます★



90sVINTAGEのジャケットで北川取り扱いでクオリティーも高いです★



モードやカジュアルやラギッドやビンテージに合わせやすく、シャツやスラックスやミリタリーパンツやキャップやブリムハットやスニーカーやローファーに合わせるのにもおすすめです★



サイズはLでXLぐらいのサイズ感で僅かな擦れがある程度で使用感も少なく、目立ったダメージや汚れなく美品です★



前にも出品したんですが落札されなかったのでさらに値段を下げての再出品です★



よろしくお願いします★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バルマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BARMAIN★90sVINTAGE★レザージャケット★バルマン★定価50万円