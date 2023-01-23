『格工房【受注製作】撮影用ダブルパック 撥水加工綿帆布製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 58分に出品され03月08日 01時 58分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【画像はサンプル(色は生成)です】

【サイズ変更可、仕様変更応相談】

【色はカラーサンプルから選んで下さい】

【在庫していない色の生地は、注文を受けてから生地を仕入れて製作しますので、必ずコメントを下さい。専用ページを作ります】

【製作期間は注文内容確定後約20日ですが、生地を仕入れてから製作する場合は入荷状況により変化します。完成後は3～4日以内に発送します。】

【代金は完成後、画像で完成品を確認してから御入金下さい】



カメラや双眼鏡で、撮影や観察をしながら歩くのに便利なザックです。



フロントパックはカメラや双眼鏡を出し入れしやすいようになっています。大きさは、御使用の機材に合わせて製作しますので、御指定下さい。蓋の留め具は作動音が小さい捻り金具を採用し、野鳥や野生動物を驚かさないようにしました。外側のポケットはマチ付きとマチなしの二重構造で、小物の収納に便利です。



バックパックは一気室のデイパックで、カメラや双眼鏡以外のものを収納するのに便利です。外側のポケットはフロントパックと同じ構造で少し大きく、B5サイズがぴったり入る深さです。



本体生地は撥水加工した綿帆布製のため、多少の雨は弾きます。また、パラフィン加工による撥水加工のため、一般的なナイロン製ザックに多い防水コーティングの加水分解が起こらず、末永く御愛用いただけます。



かなり特殊なザックに見えますが、体の前後に荷重を分散できるため、普通のザックのように肩を後ろに引っ張られる割合が少なくなります。また、撮影や観察の度にザックを下ろさずにすむため、疲労も手間も軽減できます。

生物観察や撮影以外にも、工夫次第で様々な用途に応用可能なザックです。



【サイズ】

フロントパック

高さ：約21cm

幅：約22cm

厚さ：約14cm(ポケット含む)

バックパック

高さ：約41cm

幅：約29cm

厚さ：約18cm(ポケット含む)

全体の重さ：約870ｇ

【素材】

本体生地：パラフィン加工9号綿帆布

ショルダーストラップ:アクリルテープ幅50㎜

前後連結ストラップ:ナイロンテープ幅20㎜

※発送時は畳んで梱包します。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>リュック・バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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