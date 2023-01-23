『PRADA (プラダ) ダウン 正規品 48【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 08分に出品され03月15日 13時 08分に終了予定です。即決価格は36,210円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADAのダウンです！

国内の実店舗で購入しました



公式オンラインを見て頂けると分かりますが、ダウンは30万からです…

ですが早めに売りたいのでかなりお安くしています！



一生着るつもりだったので、タグやレシート、袋などはありません

体が大きくなりサイズが合わなくなったため手放します



大事な時にしか着ていなかったので目立った汚れなどはなく、綺麗な状態です



サイズは48です

■実寸

肩幅:45.5cm

身幅:54cm

袖丈:65cm

着丈:66.5cm





購入後にクレームや返品は対応できませんのでよろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プラダ カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PRADA

(プラダ)

ダウン 正規品 48