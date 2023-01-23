『タナカサン専用 カナダグース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 10時 52分に出品され03月23日 10時 52分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグースダウンジャケット



購入時不明です。

小さなシミが左肘にありますが本当に小さいもので美品です。



カラー···ベージュ



サイズ···S



肩幅 38cm

身幅 44cm

袖丈 61cm

着丈 70cm



フード取り出し可能

平置き実寸



質問などあればどうぞ！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タナカサン専用 カナダグース