『エミリア レディース リゼロ Re:ゼロ 幸运石海外限定 コラボ腕時計 アニメ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 04時 02分に出品され04月10日 04時 02分に終了予定です。即決価格は10,218円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エミリア レディース リゼロ Re:ゼロから始める異世界生活 幸运石(XINGYUNSHI) 海外限定 コラボ腕時計 アニメ



海外限定モデルXINGYUNSHIとのコラボ時計です。



検品のため開封していますが、未使用です。

念の為、手袋で検品しています☆

海外輸入品の為、箱に凹みがございます。



サイズは画像をご確認ください。



☆他の時計は #コラボ時計商人 でご確認下さい☆



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#Re:ゼロから始める異世界生活 #リゼロ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

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