『最終値下げ！マムート スキーウェア メンズ 上下セット 上下サイズ違い【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 13時 51分に出品され03月18日 13時 51分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャケット ASIA Lサイズ

パンツ ASIA Mサイズ



ジャケットですが汚れがあります。落ちる汚れかもしれないのですが、そのままの現状渡しとなります。パウダーガードのボタンが１箇所なくなってしまいました。

パンツはチャックの横部分に引っ掛けて穴があいている部分があります。エッジガードに擦れで白くなっている部分あります。

■蒸気透過性

■ストームプルーフ・ヘルメット対応フード・強化フード付き

■フードはシングルプルで垂直＆水平に調整可能

■クロスオーバー・耐水性ジッパー付きスキーバルト＆バックパック対応フロントポケット

■撥水性ジッパー付き上腕ポケット

■ジッパー付き内側胸ポケット

■弾性ネット素材のインナーポケット

■撥水性２ウェイジッパー付き長いアンダーアームベンチレーション

■手袋対応の調節可能な高品質ベルクロファスナー付きの袖口

■伸縮性ハンドレギンス

■取り外し可能な伸縮性スノースカート

■ジャケットとパンツをつなぐためのプッシュボタン

■内側に収納可能な片手調節可能な裾のドローストリングコード

■レギュラーフィット

【仕様】

素材１：Aussenmaterial

・表地--ポリアミド100％

・バッキング--ポリエステル100％

素材２：DryTechnology Pro 3-layer

・メンブレン--ポリウレタン100％

重量：755g

Haldigrat HS Pants Menはこの上なく快適なハードシェルパンツ。フリーライディングからヒントを得たクールなフィット感が特徴です。険しい斜面で活躍する,高い通気性。デザイン面でも,ポケットの適切なサイズと手の届きやすさなど,フリーライダーがこだわる重要な機能に注目しました。大きめの通気口が急な斜面でも最適なボディ環境バランスを保ちます。中央スイス地方ハルディグラートにちなんだ,フリーライダーにはおなじみのネーミングです。

• 耐水圧：20,000 mm

• 水蒸気透過性: 20,000 g/m²/24h

• パウダースノーの侵入を防いで快適さを保つ,取り外し可能な伸縮性の高いビブ

• 外側からも調節可能な特殊な幅広ウエストバンドで,完璧なフィット感を実現

• Barryvox対応のジッパー ポケット1つ(内側ループ付き)

• 防滴ジッパー ポケット2つ

• 防滴ジッパー付きサイド ベンチレーション 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: マムート