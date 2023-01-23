『kcsr 様専用 Max Mara STUDIOコクーンコートブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 06時 57分に出品され03月09日 06時 57分に終了予定です。即決価格は16,770円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Max Mara STUDIO

フードデザインコクーンコート



Max Mara らしいフード付きコクーンデザインコートです。

開けたままだと写真1のような雰囲気でお召しいただけ、寒い日はボタンで閉じていただく事も可能。

たっぷりととったデザインなので、ゆったりと羽織っていただくのがMax Maraらしくて素敵です。

何度か着用している為多少の着用感あり。

二つ目の留めゴムが切れてしまっておりますので、この価格でお譲りいたします。

(リフォーム屋さんで修理可能)

クリーニング済み、自宅保管品

上記ご理解いただける方、神経質な方はご遠慮ください。



素材ウール100% 裏地レーヨン100%

カラー ブラック

コクーンデザイン、フード付き(取り外し不可)

二つボタン留め、両サイドにスラッシュポケットあり

サイズ38

着丈約⇒95cm 身幅約⇒58cm

付属品⇒替えボタン

季節感⇒秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: マックスマーラステュディオ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ kcsr

様専用 Max

Mara

STUDIOコクーンコートブラック