『BARBA NAPOLI チェスターコート バルバ【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 06時 06分に出品され04月25日 06時 06分に終了予定です。即決価格は16,770円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今冬1度だけ着用しましたが、似合わなかったのでお譲りいたします。

汚れ、ダメージございません。

サイズは52ですが、後ろで縛れるので48、50サイズの方でも着用いただけると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BARBA

NAPOLI

チェスターコート バルバ