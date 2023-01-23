『ルイヴィトン CALIFORNIA DREAM カリフォルニア ドリーム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 17分に出品され03月08日 14時 17分に終了予定です。即決価格は15,583円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン

CALIFORNIA DREAM

カリフォルニア ドリーム

オードゥパルファン 100ml



ルイヴィトン近鉄阿倍野店で

購入した正規品になります



購入時期:2022年冬

状態:1プッシュのみ使用

未使用に近い状態です

内容量:100ml

定価:39,600円



夕焼けのように情熱的なマンダリン。

完璧な1日の延長線上にある夕焼け──夜の帳が下りるのを見つめ、風景を楽しむ。黄昏の空の色彩に心を奪われながら水平線の前に立つ。インハウス・マスター・パフューマーのジャック・キャヴァリエ=ベルトリュードは、この色彩豊かなフレグランスに、一瞬を永遠に閉じ込め、沈みゆく太陽が放つ光の煌めきを捉えようとしたのです。喜びに満ちて燃えるようなマンダリンは、透明感のあるアンブレットシードの仄かな暖かさにより穏やかな印象に。そして、バニラが混じった優雅なベンゾインが、夏の夜のようにまろやかに、やさしい香油のように肌を包み込む時、夜の帳が降りるのです



成分：

エタノール、香料、水、ｔ-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、テトラ（ジ－ｔ－ブチルヒドロキシヒドロケイヒ酸）ペンタエリスリチル、クエン酸トリエチル、紫401



お値下げ不可



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