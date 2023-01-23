『Supreme GORE-TEX 700-Fill Down Parka【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 17時 58分に出品され04月03日 17時 58分に終了予定です。即決価格は23,672円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme GORE-TEX 700-Fill Down Parka



サイズM



1年前にこちらで購入させて頂き、数回着用しました！



他のアウター購入の金策で泣く泣く出品します(;_;)

その必要が無くなれば出品を取り下げる可能性があるため、気になる方はご検討ください！









カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

GORE-TEX

700-Fill

Down

Parka