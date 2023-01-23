『レモンさん専用【epnok】シャギーダブルジャケットコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 23時 48分に出品され04月18日 23時 48分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2回だけ着用して自分の持ってる服と合わないなと感じ出品します！インナーしだいでは春まで使える商品です！

断捨離で出品します

定価11,000 値下げ対応常識の範囲なら受け付けます、、

以下公式説明







美しいシャギーのジャケットコートが登場！



<デザイン・シルエット>

・ウール混で保温性がある生地

・メランジ感のあるトレンドのシャギー

・ダブルブレストのジャケットデザイン

・スタンドネックとしても着られる2WAY仕様

・存在感のあるワイドなラペル

・インナーがごわつかないワイドアーム



<素材感>

ウール混であたたかい、メランジ感のあるシャギー生地。



<商品詳細>

ダブルブレストのシャギージャケットコート。

美しい毛並みのシャギー素材とジャケットのような

きれいめ見えするデザインが上品な雰囲気を醸し出す。

さらに、襟で隠れる位置にボタンを付属しており

トレンドのスタンドネックでも着こなせる2WAY仕様。



厚手のインナーを合わせてもごわつかないよう

身幅やアームをワイドにしたことで快適な着心地を実現。



カラーはチャコールとブラウンの2色。



【epnokの身長別推奨サイズ】



〜165cm Sサイズ

166〜167cm S or M

168〜173cm Mサイズ

174〜175cm M or L

176cm〜 Lサイズ"





肩幅···66.5cm

身幅···67.5cm

袖丈···50.5cm

着丈···69.5cm



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エプノック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レモンさん専用【epnok】シャギーダブルジャケットコート