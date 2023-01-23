『THE NORTH FACE ダウンジャケット SUMMIT 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 19時 38分に出品され04月03日 19時 38分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い保温性】

ダウン素材を使用しており、優れた保温性を提供します。寒い季節に最適です。



【軽量設計】

軽量でコンパクトに収納できるため、持ち運びも簡単です。アウトドアや旅行に最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴。カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいアイテムです。



- ブランド: THE NORTH FACE

- モデル: SUMMIT

- 色: 黒

- フード: あり

- 素材: ダウン

- ジッパー: フルジップ

- 刺繍: ロゴ刺繍



タバコは吸いません。

ペットも飼っていません。



大切に保管してましたので美品で状態はいいです！



ご覧いただきありがとうございます。



THE NORTH FACE

ノースフェイス

サミットシリーズ

Summit

フラッシュフーディ

フラッシュダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

SUMMIT

黒