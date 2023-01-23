『クリスチャンディオール ミッツァ スカーフ 千鳥格子 シルク ネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 18時 22分に出品され04月16日 18時 22分に終了予定です。即決価格は10,560円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用になります。

＋450円で円柱の箱をお付けいたします。（やや傷、汚れあり）



3ヶ月ほど前に高島屋で購入しました。

タグは外しておりません。



Christian Dior クリスチャンディオール

スカーフ ミッツァ シルク タグあり

千鳥格子 ハウンドトゥース チェック

ブランドロゴ ネイビー 30 MONTAIGNE

裏面に“CHRISTIAN DIOR”シグネチャー入りジャカード バンド

斜め仕上げの両端 シルクツイル100%

イタリア製



○サイズ



全長104cm



幅6cm







即購入可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ クリスチャンディオール

ミッツァ

スカーフ

千鳥格子

シルク

ネイビー