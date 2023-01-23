『MONSIEUR PARIS ブラウン ダウンジャケット希望価格提示して下さい♡【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 12時 58分に出品され05月10日 12時 58分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このダウンジャケットは、シンプルながらも洗練されたブラウンの色合いが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【機能性】

フードが付いており、寒い季節に最適です。2つのポケットがあり、収納力も抜群です。



【素材の特性】

ナイロン系の素材を使用しており、軽量でありながら保温性に優れています。



- 色: ブラウン

- ブランド: MONSIEUR PARIS

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- 素材: ナイロン系

- ポケット数: 2つ

＊ご質問

お値下げ等、コメントお待ちしておりますm(_ _)m



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラウン



素材(詰め物)...ダウン



汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONSIEUR

PARIS

ブラウン

ダウンジャケット希望価格提示して下さい♡