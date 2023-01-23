『Supreme City Lights Puffy Jacket ダウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 36分に出品され03月23日 19時 36分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme シュプリーム

City Lights Puffy Jacket

ダウンジャケット

フードは取り外し可能です

新品を購入し着用回数は5回程で美品です。

タグもございます

身幅:53cm 着丈:63cm 袖丈:86cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

City

Lights

Puffy

Jacket

ダウン