『エアドッグ Airdog X5s 高性能空気清浄機 その2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 06時 07分に出品され03月29日 06時 07分に終了予定です。即決価格は37,934円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日出品したAirdogとは別商品です。

2023/4/19に、トゥーコネクト ショッピングサイトにて購入しました（先日出品したAirdogを購入した1週間後に追加購入したものです）。こちらは付属品のブラシ、クリーナーも未使用です。

引っ越しに伴い、出品いたします。

出品に伴い、メインテナンスと簡易的な清掃を行いました。

動作に異常ありません。大きなダメージはなく、美品。非喫煙、ペットなしの環境で使用しておりました。あくまでもUSED品ですので、状態を過度に気にされる方は入札をお控えください。



付属品：ステッカー、説明書、リモコン（未使用）、ブラシ（未使用）、クリーナー（未使用） 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エアドッグ