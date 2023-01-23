『[デサント] ナイロン ダウンジャケット MOVESPORT 軽量 防寒 防風【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 08時 52分に出品され04月22日 08時 52分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



寒さの厳しい真冬に活躍する軽量性と防寒性に優れたダウンジャケット＜br>表地は防風、はっ水機能を併せ持った光沢のあるシャドーリップ素材を採用し、高級感漂います＜br>衿を高く設計することで外気が肌に当たる面積を縮小＜br>外気の衣服内への侵入を防ぐことで防寒性を向上させています＜br>胸元にはファスナーポケットを搭載し、小物を安全に収納可能です＜br>左右に裾ストッパーを搭載し、気候やコーディネートに応じてサイズ調節が可能です＜br>袖アジャスター裏には光沢のある立体同色ロゴをさり気なく配置しています＜br>防寒性と快適な着心地を併せ持ったアイテムです

タグ付き新品未使用品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

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