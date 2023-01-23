『FIRST DOWN レザーダウンジャケット※訳あり【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 34分に出品され03月13日 23時 34分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【コメント】



こちら肩の部分に破け

ポケット部分に汚れあり

格安にて出品しております。



2023年購入し三ヶ月着用してます。



今年も着ようと思った矢先に

破けを発見しました。



それで新たにダウンを購入したので

このたび出品しております。



ポケットの汚れはあまり目立たず

全体的な色落ちもなくきれいな状態です。



肩の部分の破けに関しては

お直し屋さんに持ち込んだところ

13,000円ほど修理にお金がかかるとのことです。



元値が110,000円を越えていたので

メルカリでの出品事例を参考に

40,000~50,000円での出品を考えておりましたが、

商品の状態を考慮して格安で出品いたします。



梱包は可能な限りコンパクトにします。



ご理解いただけた方のみ

購入をお願いします。





【ブランドの信頼性】

FIRST DOWNは、アウトドアウェアの専門ブランドとして知られ、品質と機能性に優れています。このダウンジャケットは、寒い季節に最適なアイテムです。



【デザインと快適性】

シンプルなブラックのデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。柔らかいナイロン素材が快適な着心地を提供します。



【機能性】

ダウン素材が保温性を高め、寒い日でも暖かさを保ちます。フロントジッパーとポケット付きで、実用性も兼ね備えています。



【説明】

FIRST DOWNのラムレザーダウンジャケットです。ファーストダウンのベーシックなシルエットのスタンドカラーダウンジャケットを羊革で仕立てた一着。本革のつやと重厚な佇まいが、大人のカジュアルスタイルにぴったり。もちろん中綿には上質なダウンとフェザーを使用した、機能性、デザインともに優れたダウンジャケットです。





サイズ：M、L、LL



カラー：ブラック



素材 ：[表地]羊革 [裏地]ナイロン100％ [中綿]ダウン90％ フェザー10％



原産国：中国



仕様 ：外側ポケット数×2つ / 内側ポケット数×1つ / ダブルジップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FIRST

DOWN

レザーダウンジャケット※訳あり