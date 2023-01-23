『Deuxieme Classe *OLBIA ショートガウン カラー ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 08分に出品され03月18日 06時 08分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▪️ Deuxieme Classe

*OLBIA ショートガウン

定価¥41,800



▪️カラー ブラック

▪️サイズ

着丈 86cm

肩幅 67cm

身幅 69cm

袖丈 43cm

素人寸法平置き寸法です。

多少の誤差は御了承ください。



あくまで自宅保管、中古品(USED)です。

素人検品上、多少の見落としはあるかもしれないので新品同様・完璧を求める方、微細な傷や汚れ等気にされる方、神経質な方はご購入お控え下さい。



お洗濯・保管時等によるシワ(ハンガー跡)・畳み(折り)シワ、簡易包装・コンパクト梱包ご了承下さい。



購入後のキャンセルは御遠慮下さい。返品等も一切受け付けておりませんので、少しでも気になる事ございましたら購入前に遠慮なくコメント下さい。



ふんわりと軽やかでセンシュアルなムードを運ぶニットガウン。

どんなシンプルなデザインでも”OLBIA”を使うと柔らかなニュアンスとリッチな華やかさが生まれる。

ウールにカシミヤとシルクをブレンドした糸は、質感とカラーリングにグラデーションをつくるからこそ。

色味の強いカラーもOLBIAだと奥深い柔らかなニュアンスがあるから品が良い。

糸自体に膨らみがあるから、ボリュームがあってもとにかく軽くて凄くあたたかい。

サッと纏うだけでセンシュアルな印象をつくり、程よい抜け感が女性らしさを引き立てます。

Tシャツの季節からブラウスやニットの季節まで幅広いアイテムと合わせてスタイリングを楽しめる1枚。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Deuxieme

Classe

*OLBIA

ショートガウン

カラー

ブラック