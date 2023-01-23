『SANYO サンヨー 三陽商会 冬ロングコート アンゴラカシミヤ 黒 ラグラン袖【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 17分に出品され02月13日 15時 17分に終了予定です。即決価格は10,732円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 光の為，グレーにも見えますが，真っ黒です

まだまだ肌寒く、お使い頂ければ‥

SANYO サンヨー 三陽商会

コート

◎表%

アンゴラ64

羊毛30

ナイロン4

カシミヤ2

◎裏

ポリエステル



10年以上前に家族がデパートで購入したものだと思われます



購入した年の冬は袖を通したと思われますが、本人（家族）はあまりきた覚えがないとのこと



翌冬には、冬でもそれほど寒さの厳しくない地域に転勤になってしまい、着る必要が記憶が曖昧ではあるが、なかったとのこと



以降は再びの転勤で冬も雪が降ることもほぼ無く、電車通勤ですが、ドアtoドアでもかなりの短時間の通勤時間で、このコートを着るまでもなく，クローゼットに吊るしたままに‥



さらに近年のコロナの臨時在宅ワークから、ほぼ在宅ワークで大丈夫な仕事へと，環境が大きく変化して、ビジネス関係のアイテムなどだいぶ出番のなくなるものが多くなり、少しずつ整理をし始めております



当時デザインはちょうど良い感じで素敵だったのですが，割とゆったりしている雰囲気なのか，体型が変わってきてしまったのか、現在の本人の体型にはちょっと似合わない様に感じております



良い素材のきちんとしたコートだとは思いますが，詳しい者ではございません



きちんとしたコートを着る機会もほぼなくなってしまった為，ダメージも確認致しましたが、特に申告すべき点は見受けられないのではないかと思われます為、冬のコートをお探しの方や、SANYOのコートなどお分かりの方、アンゴラ含むコートなどお好みの方がもしもいらっしゃいましたら，ご検討頂けましたら嬉しいです



ひやけなども大丈夫だと思われます

きちんとした場面でも暖かく着て頂けるのではないかと思われます

自宅のクローゼットに吊るしておりました

素人が自宅の家庭用メジャーで計測致しました

当て方により多少の誤差などが出てしまう可能性がございますが，どうぞお許し下さいませ



ラグラン袖というのか，測り方も難しく、以下の数値でもイメージ出来ますとありがたいです



身幅約60cm

着丈約108cm



素人につきまして，コートに関しまして詳しい知識がございません為，お詳しい方に全てのご判断をお願い致します



ポケット

サイドに計２つ

左内胸に１つ



大変申し訳ございませんが、現在表示されておりますお値段にて、よろしくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サンヨー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SANYO

サンヨー

三陽商会

冬ロングコート

アンゴラカシミヤ

黒

ラグラン袖