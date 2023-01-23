『2307 シュプリーム ダウンジャケット リバーシブル ボックスロゴ フード脱着【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 14時 47分に出品され04月21日 14時 47分に終了予定です。即決価格は14,100円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #ナオ古着２４の一覧



●管理番号

2307-041



★2点以上購入で割引き★

2点・・・ 5％引き

3点・・・10％引き



トップスの一覧はこちら

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

#ナオ古着２４のメンズ_トップス一覧

#ナオ古着２４のレディース_トップス一覧



●商品メモ

SUPREME シュプリーム

ダウンジャケット リバーシブル

ボーダー

スモールボックス ボックスロゴ

Reversible Striped Down Jacket



●サイズ

S

肩幅44cm 身幅48cm袖丈64.5cm 着丈67cm



●素材

ポリエステル 100%



●カラー

ネイビー、グリーン



●状態

目立った傷汚れ無し

首元、手首内側にややスレあり

ドローコードに劣化



即購入OK◎

早い者勝ち◎



厚みを抑えての発送になるため、梱包時の多少のたたみジワはご了承ください。



配送方法に希望のある方は購入前にご連絡ください。差額発生することがございますが、対応させていただきます。



真贋をしっかり確認しているブランドショップで購入しております。



★2点以上購入で割引き★

2点・・・ 5パー引き

3点・・・10パー引き





他にも沢山の商品も扱っておりますのでこちら

#ナオ古着２４の一覧

もぜひ覗いてください！

カラー...グリーン、ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 2307

シュプリーム

ダウンジャケット

リバーシブル

ボックスロゴ

フード脱着