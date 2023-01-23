『【高級モデル☆上品デザイン】ヴィヴィアン チェック ノーカラーコート.【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 09時 40分に出品され05月04日 09時 40分に終了予定です。即決価格は15,912円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当店では 定番やコラボアイテム から 普段は目にしないようなブランド、デザインの服を厳選して揃えています。



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○ブランド



Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド ユニオンジャック





○サイズ表記



46





○サイズ実寸（cm）



着丈：99

肩幅：48

身幅：50

袖丈：61





○カラー



ベージュ ブラウン ネイビー グレー ホワイト レッド





○素材



毛 コットン アクリル ナイロン ポリエステル キュプラ





○状態



USED





○発送



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@-4552 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【高級モデル☆上品デザイン】ヴィヴィアン

チェック

ノーカラーコート.