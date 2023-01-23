『CanadaGoose カナダグース ダウンジャケット 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 18時 39分に出品され04月07日 18時 39分に終了予定です。即決価格は32,500円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CanadaGoose カナダグース ダウン

黒 ファー付き



数年前に購入しました。

数回使用してます。

丈短めです。

大切に着用してましたがだいぶ前に買ったものなので多少劣化がございます。写真ご参考下さい。



素人保管のため潔癖な方はご遠慮ください。



折りたたんで発送

返品不可。即購入⭕️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

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カナダグース

ダウンジャケット

黒