『最終マムート ダウンジャケット Msize【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 07時 47分に出品され03月14日 07時 47分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年前某大手家電量販店の中に入ってるアウトドアのお店で購入しました。

試着して軽さと暖かさに感動して購入しシーズン2回羽織りました。



とても美品なお品物かとは思いますが一度人の手に渡ったものとご理解下さい。





Gravity IN Hooded Jacket は,気温が下がっても暖かく過ごせるよう,グースダウンをたっぷり使用。Diamond Fuseテクノロジーを採用したPertex（R） Quantum素材は超軽量で撥水性に優れ,耐摩耗性に優れています。撥水ジッパー付きの胸ポケット,内ポケット,サイドポケットに身の回りのものを収納可能。2ウェイジッパーは両方向に開き,最大限の柔軟性を確保しています。フードと袖のカフスは調節可能。雨や雪の降る寒い日も活躍するコンディションに対応する,頑丈で耐久性に優れた断熱ジャケットです。

・縫製パターン: Regular Fit

特徴

・超軽量性と撥水性,優れた耐摩耗性

・Pertex（R） Diamond Fuse：ダイヤモンドの形状をした糸の断面により,糸の密接度を高めることで高い耐久性と耐摩擦性,撥水性を実現

・140g 90/10グースダウンを使用（750cuinフィルパワー）

・補強されたひさしと 2 点調節で,きちんと閉まるしっかりとした作りのフード内側にある引きひもにより,風が表面に接触することを防止

・スムーズな動作が可能なYKK VISLON（R） 2ウェイフロント

・撥水ファスナー付きチェストポケット

・撥水ファスナー付きフロントポケット×2

・内側にファスナーポケット

・袖口はベルクロ仕様

・裾の内側にドローストリング

・動物由来の非繊維部分（ダウンまたはレザー）を含みます

スタッフレビュー



カラー...ブラック

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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終マムート ダウンジャケット Msize