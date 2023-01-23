『snow peak スノーピーク FR 2L ダウンベスト L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 23時 26分に出品され03月06日 23時 26分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 snow peak FR 2L Down Vest JK-22AU002BK

冬のフィールドにおいて想定しうるあらゆる状況に対応すべく考えた焚火スペックのアウターシリーズ。800FPのハイスペックダウンを通常よりも多く入れることによって、極寒のフィールドに対応できるスペックとなっており、防水素材を使用する事で、雪や雨、風とあらゆる天候も快適に過ごすことができます。ソフトでしなやかな風合いのあるリップストップ生地で、艶のないマットな表面感です。 カラーは、ブラック、フォレストグリーン、オレンジの３色で、性別や年代を問わない豊富なサイズ展開です。こちらは表のステッチを省き、縫い目からの浸水を減らして、コールドスポットを限りなく軽減したベスト。ファスナー開きのセキュリティポケットと、寒いときに手を入れられるウォームポケットを両立し、手袋等を入れられる内ポケットも配置しました。胸もとにカラビナ等を掛けられるループを備えました。裾のアジャスターを引いて、冷たい風の侵入も防ぎます。※シームテープは加工しておりません。完全防水ではありません。また、撥水ダウンを使用する事でダウン特有の濡れると保温力が落ちる問題もカバーし、家庭洗濯対応する事も可能です。



カラー

ブラック



サイズ L

身幅62cm 着丈74cm 肩幅43



新品



神経質な方はご購入をご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: スノーピーク

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ snow

peak

スノーピーク

FR

2L

ダウンベスト

L