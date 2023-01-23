『マリナリナルディ アウター コート レディース サイズ19【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 13時 46分に出品され03月07日 13時 46分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マリナリナルディのレディースコートです。実家保管のため配送まで少々お時間頂いております。



素材

ウール70%

ポリエステル 20%



柄・デザイン···無地



カラー···パープル



着丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マリナリナルディ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マリナリナルディ アウター コート レディース サイズ19