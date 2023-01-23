『モンベル mont-bell パウダーランド パーカ S ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 23時 04分に出品され04月17日 23時 04分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価¥47,300（税込）、ゴアテックス製、ダウンパーカーです。

クリーニング済みで内部のダウンは問題ありませんが、表面に汚れ・日焼けがあります。また、左ファスナーが壊れていますので、ご注意ください。

そのため、全体的に状態が悪いとしていますが、その代わり価格は定価の80%offとしています。

街中で着用するのは難しいかもしれませんが、キャンプで汚れを気にせずガシガシ使うにはオススメです。



種類...ダウンジャケット

性別...メンズS

特徴...ゴアテックス, 防水, 透湿



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: S ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンベル

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パーカ



S

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