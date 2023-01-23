『美品 TODAYFUL フードダウンコート 36 アイボリー フード取り外し可【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 57分に出品され03月15日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品番号：a0099





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【商品名】

トゥデイフル フードダウンコート

(フード取り外し可能)

品番：11620020





【サイズ】

サイズ：S

肩幅···35cm

身幅···42cm

袖丈···59cm

着丈···76cm

※詳細写真寸法表参照。

※平置きでの実測寸法となりますので

若干の誤差ございます、ご了承下さい。







【カラー】

アイボリー

※色は写りの具合などで多少の違い

があるかもしれません、ご了承下さい。







【素材】

素材(詰め物)...ダウン80％、フェザー20％

素材(表地)...ポリエステル100％

※写真参照







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【その他】

★保管上又は梱包した際のシワが付いて

いる商品もございます、ご容赦下さい。

★本商品は中古品となりますので、

古着特有の匂い、天然素材特有の匂いのある商品もございます、

ご理解のある方のご購入お願い致します。

★出品時には1着1着汚れなどチェックしておりますが、見落としがある可能性もございます、ご了承願います(もしお気に召さない場合、受取評価前にメッセージ頂ければと思います。)

★受取評価前のお問い合わせについて

個人的な主観(商品イメージや色味)でのお問い合わせの場合、対応できない場合がございます、ご了承願います。

(気になる方は購入前に質問・追加写真のご要望くだされば対応致します。) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥデイフル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

TODAYFUL

フードダウンコート

36

アイボリー フード取り外し可