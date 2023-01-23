『カナダグース EXPEDITION エクスペディション ダウンジャケット M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 21時 18分に出品され03月06日 21時 18分に終了予定です。即決価格は15,990円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆アイテム

CANADA GOOSE カナダグース

EXPEDITION PARKA エクスペディション



◆サイズ

※素人平置き採寸

着丈約83cm

身幅約58cm



◆カラー

ネイビー



◆その他

ファーの取り外し不可



中古で購入しました。購入元の方はカナダで購入されたとのことです。Mサイズとのことですが、大きめの作りです。細身の男性でしたら着用可能かと思います。

私にはサイズが大きくて合わなかったので今回出品致します。



目立った汚れもなく綺麗な状態です。よく見るとポケットの角などにカナダグース特有の白いスレが少しありますが、着用に支障があるようなダメージはありません。



他にもカナダグースのダウンは持っておりますが、こちらのダウンの量はかなり多く、とても暖かいです。





※状態についてはあくまで主観となります、中古だとご理解の上ごご検討ください。



配送はコンパクトにした状態での発送となりますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース

EXPEDITION



エクスペディション ダウンジャケット

M