『おまけ多数 iPhone14 Pro 512GB SIMフリー スペースブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 02時 53分に出品され03月09日 02時 53分に終了予定です。即決価格は60,000円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゆっぴー。さん向けの出品です。他の方のご購入はご遠慮ください。



iPhone 14 Pro 512GB スペースブラックのSIMフリーモデルです。ストレージ容量は128GB、256GBより大きい512GBの上位機種です。



Apple Storeで購入し、すぐにケースと保護フィルムを装着して使用していました。本体に目立った傷や汚れはありませんが、使用に伴う微細なスレはご了承ください。



貼り付け済みのガラスフィルムには細かなキズがありますので気になる方は剥がしてください。（未使用の高品質ガラスフィルムも付属します。）



純正Lightningケーブルは未使用です。

おまけが多数付属しますのですぐ利用できます。

・iPhone14pro MagSafeケース①

・iPhone14pro MagSafeケース②

・iPhone14proガラスフィルム 取り付けキット１枚

・購入時のアップルストアの袋



iPhone15Pro、iPhone15ProMax、iPhone16Pro、iPhone16 Pro Maxへの乗り換えのため出品します。



購入時の価格は合計21万円ほどでした。



【高性能スマートフォン】

AppleのiPhone 14 Proは、最新の技術を搭載したスマートフォンです。美しいデザインと、強力なカメラ機能を備えています。



【充実のアクセサリー】

MagSafe対応のケースが2つ付属しており、デバイスをしっかりと保護します。また、強化ガラスのスクリーンプロテクターも未使用品が1枚入り、画面を傷から守ります。



- 付属品: 箱、説明書、充電ケーブル

- ケース: MagSafe対応ケース（2個）

- スクリーンプロテクター: 強化ガラス（1枚入り）



ブランド：Apple iPhone iPhone 14 Pro

画面サイズ：6.1 インチ

色: スペースブラック

内蔵ストレージ容量：512GB

SIM情報：SIMフリー

サイズ: 約147.5 x 71.6 x 7.85 mm

対応SIMサイズ：nanoSIM

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能

認証機能：顔認証

Apple Pay：対応

センサー：加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし